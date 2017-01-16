: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen kargo uçağı nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.
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: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen kargo uçağı nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:32
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