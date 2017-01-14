: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil kadın doğum bölümünde yangın çıktı.
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: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil kadın doğum bölümünde yangın çıktı.
14 Ocak 2017 Cumartesi 11:53
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