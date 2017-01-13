dha : Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.
dha : Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.
13 Ocak 2017 Cuma 16:59
dha : Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.
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