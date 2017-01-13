: Cumhurbaşkanı Erdoğan:: (erken seçim tartışması) Meclis çalışamaz hale getirilirse düşünülebilir.
-Tek adamcılık gibi lafları ediliyor. Türkiye'de tek adamcılıktan söz ediliyorsa, bunun uygulamasını yapan ana muhalefettir.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan:: (erken seçim tartışması) Meclis çalışamaz hale getirilirse düşünülebilir. -Tek adamcılık gibi lafları ediliyor. Türkiye'de tek adamcılıktan söz ediliyorsa, bunun uygulamasını yapan ana muhalefettir.
13 Ocak 2017 Cuma 14:11
: Cumhurbaşkanı Erdoğan:: (erken seçim tartışması) Meclis çalışamaz hale getirilirse düşünülebilir.
-Tek adamcılık gibi lafları ediliyor. Türkiye'de tek adamcılıktan söz ediliyorsa, bunun uygulamasını yapan ana muhalefettir.
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