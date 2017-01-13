: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen sınav yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.
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: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen sınav yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını...
13 Ocak 2017 Cuma 12:39
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