TSK: Fırat Kalkanı Operasyonu'nda savaş uçakları terör örgütü DEAŞ'A ait 12 hedefi imha etti.
FLAŞ
TSK: Fırat Kalkanı Operasyonu'nda savaş uçakları terör örgütü DEAŞ'A ait 12 hedefi imha etti.
10 Ocak 2017 Salı 18:06
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