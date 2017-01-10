FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanması gereken Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi. Hava muhalefeti nedeniyle dün sabahtan beri havalimanlarında çile çeken İzmir ekibinin uçağı halen İstanbul'dan kalkamadı.
flaş
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanması gereken Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı yarına ertelendi. Hava muhalefeti nedeniyle dün sabahtan beri havalimanlarında çile çeken İzmir ekibinin uçağı halen İstanbul'dan kalkamadı.
10 Ocak 2017 Salı 15:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.