:Karaman' ın Ermenek ilçesi'nde bir evde çıkan yangında tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmaya giren baba ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.
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:Karaman' ın Ermenek ilçesi'nde bir evde çıkan yangında tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmaya giren baba ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.
10 Ocak 2017 Salı 08:54
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