Dha : İstanbul Valisi Vasip Şahin : İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.
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Dha : İstanbul Valisi Vasip Şahin : İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.
08 Ocak 2017 Pazar 15:42
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