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Meteoroloji: Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır.
flash Meteoroloji: Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır.
06 Ocak 2017 Cuma 13:44
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Meteoroloji: Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır.
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