: ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.
: ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.
05 Ocak 2017 Perşembe 20:02
: ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.
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