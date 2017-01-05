: Ankara merkezli 31 ilde devam eden ve 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verilen 2010 KPSS operasyonu kapsamında, 74 kişi gözaltına alındı
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: Ankara merkezli 31 ilde devam eden ve 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verilen 2010 KPSS operasyonu kapsamında, 74 kişi gözaltına alındı
05 Ocak 2017 Perşembe 11:08
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