: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli operasyonun, 31 ilde devam ettiği öğrenildi.
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: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen...
05 Ocak 2017 Perşembe 10:18
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