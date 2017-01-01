: Başbakan Yıldırım : Teröristi, kapıda 1 polisimizi ve güvenlik görevlilerini şehit edip içeri giriyor. Rastgele ateş açıyor. Silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor
: Başbakan Yıldırım : Teröristi, kapıda 1 polisimizi ve güvenlik görevlilerini şehit edip içeri giriyor. Rastgele ateş açıyor. Silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor
01 Ocak 2017 Pazar 16:40
: Başbakan Yıldırım : Teröristi, kapıda 1 polisimizi ve güvenlik görevlilerini şehit edip içeri giriyor. Rastgele ateş açıyor. Silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor
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