: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır
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: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır
01 Ocak 2017 Pazar 15:55
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