: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatında DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusin içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi
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: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatında DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusin içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi
30 Aralık 2016 Cuma 11:45
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