:Rus Savaş uçakları dün gece ilk kez El BAB' ın güneyindeki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi.
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:Rus Savaş uçakları dün gece ilk kez El BAB' ın güneyindeki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:50
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