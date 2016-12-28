: TBMM Anayasa Komisyonu’nda anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesi de kabul edildi
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: TBMM Anayasa Komisyonu’nda anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesi de kabul edildi
28 Aralık 2016 Çarşamba 17:07
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