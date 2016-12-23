: TSK : El Bab'a 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : El Bab'a 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
23 Aralık 2016 Cuma 17:24
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