: CHP: Yüksek Disiplin Kurulu; 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir
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: CHP: Yüksek Disiplin Kurulu; 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir
23 Aralık 2016 Cuma 16:42
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