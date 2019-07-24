Diyarbakır' da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre; 4 kişi yaralandı..
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Diyarbakır' da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre; 4 kişi yaralandı..
24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31
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