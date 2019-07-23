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Dışişleri: İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi...

23 Temmuz 2019 Salı 16:02