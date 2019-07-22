İçişleri Bakanlığı: 21 Temmuz'da, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin "Terörden Arananlar Listesi’nde" olduğu tespit edildi.
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İçişleri Bakanlığı: 21 Temmuz'da, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin "Terörden Arananlar Listesi’nde" olduğu tespit edildi.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
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