İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..
21 Temmuz 2019 Pazar 08:48
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