İçişleri: Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi
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İçişleri: Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi
20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44
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