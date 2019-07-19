Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile Doğu Akdeniz konusunu görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile Doğu Akdeniz konusunu görüştü.
19 Temmuz 2019 Cuma 16:17
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