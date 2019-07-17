: İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul il müdürünün yeniden yargılanmasına karar vererek dosyasını ayırdı.
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: İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul il müdürünün...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
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