TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
23 Haziran 2019 Pazar 22:21
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