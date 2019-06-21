Bartın'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.
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Bartın'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.
21 Haziran 2019 Cuma 09:59
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