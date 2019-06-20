FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk’ün de bulunduğu 16 sanık hakkında ‘Anayasal düzeni ihlal’, ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ ve ‘kasten öldürmek’ suçlarından 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.
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FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar...
20 Haziran 2019 Perşembe 10:21
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