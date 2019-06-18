Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin...
18 Haziran 2019 Salı 17:06
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