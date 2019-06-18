İçişleri Bakanlığı: 16 Haziran'da Bitlis'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
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İçişleri Bakanlığı: 16 Haziran'da Bitlis'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
18 Haziran 2019 Salı 12:29
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