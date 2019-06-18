Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır."
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Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır."
18 Haziran 2019 Salı 09:37
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