İçişleri Bakanlığı : Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı : Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
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