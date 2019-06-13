Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü. Görüşmede Akar, gönderilen mektuptaki 'müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı' dile getirdi.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü. Görüşmede Akar, gönderilen mektuptaki 'müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı' dile getirdi.
13 Haziran 2019 Perşembe 14:38
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