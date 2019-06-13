Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib'deki ateşkes konusuna ilişkin: Tam anlamda ateşkes sağlandı demek mümkün değil, Rusya ile işbirliği içindeyiz uğraşıyoruz bunun İçin . Bu sabah gözlem noktamıza saldırı oldu 3 asker hafif şekilde yaralandı. Rejimin bunu kasıtlı yaptığını düşünüyoruz. Devam ederlerse gereken cevabı veririz.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib'deki ateşkes konusuna ilişkin: Tam anlamda ateşkes sağlandı demek mümkün değil, Rusya ile işbirliği içindeyiz uğraşıyoruz bunun İçin . Bu sabah gözlem noktamıza saldırı oldu 3 asker hafif şekilde...
13 Haziran 2019 Perşembe 12:59
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