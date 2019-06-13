Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amerika’ya önemirimiz oldu endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik uzmanlar rapor getirsin. Trump evet diyor başka kurumlar hayır diyor. Türkiye’ye S-400 gelecektir. Konuşlanacaktır. Mektuplarda cevap hazırlanıyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amerika’ya önemirimiz oldu endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik uzmanlar rapor getirsin. Trump evet diyor başka kurumlar hayır diyor. Türkiye’ye S-400 gelecektir. Konuşlanacaktır. Mektuplarda...
13 Haziran 2019 Perşembe 12:57
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