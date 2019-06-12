İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı.
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İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
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