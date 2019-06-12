Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:41
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