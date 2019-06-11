Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde...
11 Haziran 2019 Salı 13:21
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