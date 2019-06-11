Milli Savunma Bakanlığı, 9 Haziran'da Afrin'de saldırı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerinden 10'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, 9 Haziran'da Afrin'de saldırı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerinden 10'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11 Haziran 2019 Salı 13:12
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