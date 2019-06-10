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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mayın ve EYP'lerin imhası aralıksız sürerken, 24 Mayın/EYP ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:41