İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
05 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
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