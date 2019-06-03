İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ''İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Mayıs ayında 6’sı büyük 47’si orta çaplı 11 bin 971 operasyon yapıldı. Bunlarda mavi kategoride aranan 3, turuncuda 4, gride 9 bulunan toplam 141 terörist etkisi hale getirildi. Bunlardan 16'sı sözde yönetici konumunda'' dedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ''İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Mayıs ayında 6’sı büyük 47’si orta çaplı 11 bin 971 operasyon yapıldı. Bunlarda mavi kategoride aranan 3, turuncuda...
03 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
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