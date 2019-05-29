"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
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"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:08
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