İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi."
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden...
28 Mayıs 2019 Salı 09:15
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