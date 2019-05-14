Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."
14 Mayıs 2019 Salı 11:25
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