İçişleri Bakanlığı: Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkâri ve Yüksekova JÖH Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkâri ve Yüksekova JÖH Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 17:09
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