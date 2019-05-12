DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın: "Adaylıktan istifa ettim. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır."
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DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın: "Adaylıktan istifa ettim. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır."
12 Mayıs 2019 Pazar 16:45
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