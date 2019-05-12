DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor."
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor."
12 Mayıs 2019 Pazar 16:40
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